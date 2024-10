"Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder: "So schwierig, wie nichts anderes zuvor"

Der "Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder (56) saß gerade in einem Pariser Café, als er eine Nachricht erhielt. © Screenshot/Instagram/thorsoschroeder (Bildmontage)

Zu dem Song "Are You Ready For This?" von Clear Blue Fire veröffentlichte er in dieser Woche ein kurzes Video bei Instagram. Zu sehen ist, wie er zunächst ungläubig auf seinen Handy-Bildschirm schaut. "Wenn du die Mail fünfmal lesen musst, um ganz sicher zu sein", lautet sein Kommentar dazu.

Wenig später scheint es aber die Gewissheit zu geben: Der "Tagesschau"-Sprecher ballt die Fäuste und sieht richtig erleichtert aus. "Ich bin drin!", verkündet er seinen Followern und erklärt dann, worum es überhaupt geht.

"Ich habe mich 2023 schockverliebt: in einen Langdistanztriathlon in Norwegen, den NORSEMAN!", erklärt er weiter zu dem Video. Dieser findet das nächste Mal im August nächsten Jahres statt.

Die Distanzen des "Norseman Xtreme Triathlon" bestehen aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahrern und 42,2 Kilometer Laufen.

Dabei geht es vom Hardangerfjord über Eidfjord bis zum Tinnsja See quer durch Norwegen.