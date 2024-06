Nächster Trennungs-Schock bei Tanja Makaric! Müssen sich Fans jetzt Sorgen machen?

Köln - Eigentlich befindet sich Tanja Makaric (28) aktuell mitten in ihrer selbstauferlegten Instagram-Auszeit . Nun hat sie aber ihr Schweigen gebrochen und ihren Fans verraten, dass sie den nächsten Nackenschlag zu verkraften hat.

Influencerin Tanja Makaric hat sich nach zwei Jahren von ihrem Management getrennt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Steckt ihr Verflossener Julian Claßen (30) etwa auch hinter dieser Entscheidung?

Nachdem die Ex-Studentin vor wenigen Tagen schon mitgeteilt hatte, vorerst von der Bildfläche zu verschwinden machte sie am Montag die nächste saftige Ankündigung!

Denn: Tanja und ihr Management gehen von nun an getrennte Wege. "Ich habe mich heute von meinem Management TiQuest getrennt", schrieb sie in einem kurzen und knappen Statement in ihrer Story.

Den genauen Grund lässt die Ex-Leistungsschwimmerin zwar offen - beim Blick auf die weiteren betreuten Künstler dürfte es ihren Fans allerdings wie Schuppen von den Augen fallen.

Neben "Let's Dance"-Halbfinalistin Ann-Kathrin Bendixen (24) sind bei "TiQuest" auch Rafael Neugart, Ex-Freund "Julienco" und dessen Schwester Bianca Schmitt unter Vertrag.