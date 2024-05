Tattoo-Fail bei Bachelor-Babe Karina: "Es ist einfach so schlimm geworden"

Lüneburg - Knapp daneben ist auch vorbei! Karina Wagner (28, " Bachelor in Paradise ") ließ sich gemeinsam mit zwei Freundinnen auf Mallorca das gleiche Tattoo stechen. Blöd nur, dass sich die Ergebnisse nicht unbedingt als Augenschmaus bezeichnen lassen können.

Karina Wagner (28) präsentiert ihr misslungenes Tattoo. © Screenshot/Instagram/valentinakarina

Am letzten Tag auf der Urlaubsinsel haben sich die drei Freundinnen tätowieren lassen, verriet die 28-Jährige ihren Followern jetzt in ihrer Story auf Instagram.

"Wir haben uns schon länger Gedanken gemacht und wussten auch, was es wird, aber es ist einfach so schlimm geworden." Entsprechend bereut sie die Aktion.

Aber was haben sich die drei Urlauberinnen verewigen lassen? Auf den ersten Blick ist das Motiv doch recht schwer zu erkennen. Karina beschreibt ihr neues Tattoo so: "Es ist einfach so lang, dünn und unförmig. Ganz schlimm!"



Es soll eine rote Chilischote sein!

Immerhin ihre Schwester habe das Paprika-Gewächs erkannt, auch wenn sie meinte, es könnte ebenso ein Schwert sein. Eine noch recht freundliche Assoziation. Laut Karinas Followern sehe der kleine Tattoo-Unfall aus wie ein Penis.

Glücklicherweise könne das ungeliebte Motiv in vier bis sechs Wochen überarbeitet oder überstochen werden. Ein Termin, auf den sich die Influencerin offenkundig schon jetzt freut. Geplant ist sei ein Schmetterling, so die 28-Jährige.

Immerhin konnten über den Fail nicht nur Karinas rund 104.000 Follower herzlich lachen, sondern auch die Lüneburgerin selbst.