Tausendsassa Lukas Podolski verrät sein Erfolgsgeheimnis: "Musst viel investieren"

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (38) bei der Eröffnung eines seiner Döner-Läden. © Annette Riedl/dpa

Doch wie ist das überhaupt möglich? Darauf hat der Tausendsassa eine einfache Antwort: "Wenn man was erreichen will, muss man Vollgas geben. Egal, ob das der Sport ist oder Business, wenn man erfolgreich sein will, muss man vorweg marschieren", meint Podolski gegenüber der Bild.

Morgens ausschlafen und den Tag entspannt auf der Couch ausklingen lassen - das ist nichts für die Sportskanone. "Zwischen fünf und sieben geht der Tag los. Du musst früh aufstehen und spät ins Bett gehen. Nur so kann man erfolgreich sein. Harte Arbeit gehört dazu!", ist sich der Kölner Fanliebling sicher.

Die vielerorts geforderte Vier-Tages-Woche ist Podolski daher wenig überraschend ein Dorn im Auge. "Homeoffice, Stunden reduzieren - die Leute werden immer bequemer. Aber du musst Dinge entwickeln, du musst reisen, Zeit investieren", motzt der 38-Jährige.

Sein Schlüssel zum Erfolg liege vielmehr in der Leidenschaft für das, was er tut - auf dem Platz und auch daneben.