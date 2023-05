Ed Sheeran spricht über tiefe Freundschaft zu Co-Star Taylor Swift: "Wie Therapie"

USA - Ed Sheeran (32) öffnete sich in einem Interview über seine jahrelange Freundschaft zu Sängerin Taylor Swift (33). Beide sind so auf einer Wellenlänge, dass Gespräche gern mal 20 Stunden andauern können!

Gemeinsame Auftritte, Zusammenarbeit an Songs, stundenlange Gespräche: Taylor Swift (33, l.) und Ed Sheeran (32, r.) befinden sich "in derselben Sphäre". © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie das People Magazin berichtete, sind die beiden Pop-Titanen bereits seit 2012 befreundet. Seither habe sich das Verhältnis der beiden zu einer tiefen Freundschaft entwickelt.

"Sie ist eine der wenigen Personen, die mich wirklich versteht", eröffnete Sheeran in einem exklusiven Interview. Auch soll Swift keinen kleinen Einfluss auf die Karriere des Briten gehabt haben und ihn "in seiner Karriere vorangetrieben" haben.

"Ich habe lange, lange, lange Gespräche mit Taylor über Dinge, weil ich das Gefühl habe, dass sie eine der wenigen Personen ist, die wirklich versteht, wo ich stehe", sagte der 32-Jährige. Vergangene Woche habe er sogar 20 Stunden am Stück mit der "Shake It Off"-Sängerin verbracht haben!

"Wir haben über alles gesprochen, was uns in den Sinn kam", so Sheeran, "Ich meine, das an sich ist auch eine Art Therapie, weil man tatsächlich mit jemandem redet, der es wirklich versteht."

Dabei ging es um Privates und Emotionales. Sheeran beschrieb seine Musiker-Kollegin als "eine Person, die all die Dinge" habe, "die man selbst fühlt und bei denen man Unsicherheiten" habe.

"[Taylor] befindet sich im Grunde in derselben Sphäre", schloss der "Shivers"-Sänger ab.