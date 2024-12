NFL-Fans getäuscht: Star-Doppelgängerin entschuldigt sich!

Pittsburgh (USA) - Täuschend echt! Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sind das Traumpaar der NFL und werden von Football- und Musik-Fans gleichermaßen angehimmelt. Daher freuten sich auch viele Zuschauer, als sie die Sängerin am ersten Weihnachtstag in Pittsburgh erspähten. Das Problem: Der Superstar war gar nicht vor Ort.

Links das Original, rechts die Doppelgängerin: TikTok-Nutzerin "olivias.vision13" wurde mit Taylor Swift (35) verwechselt. © Bildmontage: Ed Zurga/AP/dpa, Screenshot/TikTok/olivias.vision13

Während des Gastauftritts der Kansas City Chiefs bei den Steelers meldeten sich gleich mehrere Menschen in den sozialen Netzwerken mit Grüßen für den Edel-Fan des amtierenden Champions.

Scheinbar feuerte die 35-Jährige ihren Partner live im Acrisure Stadium an, doch dem war nicht so. Das enthüllte die stattdessen anwesende Doppelgängerin nun persönlich in einem TikTok-Video - und entschuldigte sich für die Verwirrung.

"Ich war beim Spiel zwischen den Steelers und Kansas City und saß mit meiner besten Freundin in einer Loge", erklärte die junge Frau mit dem Benutzernamen "olivias.version13".

Im Laufe der Partie habe sie dann mitbekommen, dass viele Leute ihr zugewinkt und Fotos gemacht hätten. "Ich habe zurückgewinkt, weil ich nicht unhöflich sein wollte", beschrieb sie den Stadionbesuch weiter.

Schließlich sei es Olivia aber wie Schuppen von den Augen gefallen: "Oh, vielleicht denken sie, dass ich Taylor Swift bin!"