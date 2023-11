Taylor Swift und Travis Kelce auf Wolke sieben: Erster Kuss und umgedichtete Songzeile!

Doch dabei handelte es sich nicht um die einzige öffentliche Liebesbekundung für den Tight End an diesem Abend.

Bereits während ihres letzten Songs "Karma" änderte Swift die Zeile "karma is the guy on the screen" (deutsch: Karma ist der Typ auf dem Bildschirm) hin zu "karma is the guy on the Chiefs" (deutsch: Karma ist der Typ von den Chiefs). Damit ist natürlich das Footballteam gemeint, für das der 34-Jährige bereits seit 2013 auf dem Spielfeld steht.

Swifts Fans, die liebevoll auch Swifties genannt werden, reagierten mehr als begeistert. Unzählige Videos der Turtelmomente kursieren derzeit auf Instagram und X (vormals Twitter).