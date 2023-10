Taylor Swift sorgt im Football-Stadium für Star-Aufgebot

New York - Vor einer Woche besuchte Taylor Swift (33) ein Spiel der Kansas City Chiefs, um den Tight End – und ihren angeblichen Liebhaber – Travis Kelce (33) anzufeuern. Am gestrigen Sonntag stand die Pop-Ikone erneut auf der Tribüne – und hatte einige Promi -Freunde im Schlepptau!

Taylor Swift (33) war auch am gestrigen Sonntag im Stadium, um Travis Kelce (33) anzufeuern. © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bereits am Samstag war die Musikerin mit ihren berühmten Besties, Blake Lively (36, "Gossip Girl") und Sophie Turner (27, "Games of Thrones"), in New York City unterwegs gewesen.

Kein Wunder also, dass sie die Power-Frauen mitbrachte, um das Spiel der Chiefs gegen die New York Jets im MetLife Stadium anzusehen. Doch nicht nur die beiden Hollywood-Schauspielerinnen hatten Swift und Donna Kelce, der Mutter des zweimaligen Superbowl-Siegers, Gesellschaft geleistet.

Zudem waren Livelys Ehemann Ryan Reynolds (46, "Deadpool") und ihre Schwester Robyn Lively (51, "Karate Kid") mit von der Partie, neben ihnen hatte es sich "The Greatest Showman"-Star Hugh Jackman (54) gemütlich gemacht. Auch die US-Sängerin Sabrina Carpenter (24, "Nonsense") , die gemeinsam mit Taylor Swift im Rahmen der "Eras"-Tournee durch die USA tourte, jubelte, was das Zeug hielt.

Tatsächlich schien Taylors Anfeuern, sowie die Anwesenheit ihrer Liebsten, Wirkung gezeigt zu haben: Zwar blieb Kelce ohne Touchdown, die Kansas City Chiefs gewannen dennoch 23:20 gegen die New York Jets.