Taylor Swifts Einbrecher war schon mehr als 30 Mal da!

New York - Gerade erst wurde ein Mann festgenommen, der versucht hat, bei Taylor Swift (34) einzubrechen. Am ersten Prozesstag wurde dabei klar, wie oft der Stalker schon vor der Tür der Popmusikerin stand!

Das Gericht setzte die U-Haft jetzt außer Vollzug. Der Stalker ist also wieder auf freien Fuß. Doch nun gelten laut TMZ strenge Auflagen. Der Mann darf sich Taylor Swift nicht nähern und sie auch nicht anderweitig kontaktieren.

Die Strafverfolger hätten allein in den vergangenen zwei Monaten 30 Anzeigen gegen Crowe aufgenommen. In der zurückliegenden Woche wurde er innerhalb von drei Tagen zweimal festgenommen und abgeführt.

Wie TMZ am Mittwochabend (europäische Zeit) aus dem Gerichtsaal berichtete, soll der Mann mit dem Namen David Crowe – am Samstag erwischt und festgenommen – mehr als 30 Mal um das Haus der Musikerin geschlichen sein. Die Staatsanwaltschaft habe dabei diese Behauptung aufgestellt, nachdem der Verdächtige auch versucht hatte, Türen zu öffnen.

Matt Winkelmeyer/Getty Images via AFP

Sollte er abermals an dem Gebäude in New York gesichtet werden, droht erneute Haft oder womöglich eine empfindliche Strafzahlung.