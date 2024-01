Nächster Stalker-Schock für Taylor Swift: Er versuchte, in ihre Wohnung einzusteigen!

New York City (USA) - Immer wieder wird Superstar Taylor Swift (34) von Stalkern belästigt. Jetzt hat die Polizei einen von ihnen in flagranti erwischt.

"Ich möchte Taylor sehen", soll der Stalker Passanten gesagt haben, während er mit Blumen in der Hand vor dem Gebäude auf die Musikerin gewartet habe. Der Mann sei ein "totaler Spinner", so ein Zeuge.

Auf Fotos, die dem US-Promi-Portal Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie der mutmaßliche Stalker, ein bärtiger junger Mann in Kapuzenpullover und Sneakern, von Polizeibeamten abgeführt wird.

Schon seit Wochen soll er um den New Yorker Apartment-Komplex "herumgeschlichen" sein, in dem sich die Wohnung der Sängerin befindet. Jetzt wurde der Mann auf frischer Tat ertappt - und geschnappt.

Ab Februar geht Taylor Swift (34) wieder auf "Eras"-Tour. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Nach Angaben der Polizei wurde der Verdächtige in Gewahrsam genommen, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, der jedoch nichts mit dem Stalking zu tun hatte.

Die Festnahme des Mannes sei insgesamt sehr gesittet abgelaufen: "Er hat keinen Widerstand geleistet. Es gab kein Geschrei oder ähnliches", schilderten Augenzeugen die Situation.

Taylor Swift selbst soll sich zum Zeitpunkt des aufsehenerregenden Vorfalls vor ihrer Haustür tatsächlich in New York und höchstwahrscheinlich sogar in ihrem Apartment aufgehalten haben, wie es heißt. Die Künstlerin habe zu Hause an neuer Musik für ihre große "Eras"-Tour gearbeitet, die sie im Februar fortsetzen wird.



Es ist nicht das erste Mal, dass der US- Superstar von einem Stalker terrorisiert wird. Bereits im Jahr 2019 hatte ein Fan versucht, in Swifts Wohnung im New Yorker Stadtteil Tribeca einzubrechen und war deshalb später zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden.

2022 verhaftete die Polizei einen weiteren Mann, der die 34-Jährige zuvor durch "mehrere Bundesstaaten" verfolgt hatte.