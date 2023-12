13.12.2023 08:10 1.381 "The Big Bang Theory"-Star Kate Micucci hat Lungenkrebs! So geht sie mit ihrer Diagnose um

Schock für "The Big Bang Theory"-Fans! Kate Micucci ist an Lungenkrebs erkrankt - und damit nun an die Öffentlichkeit gegangen. Doch sie versprüht Hoffnung.

Von Moritz Schloms

Los Angeles (USA) - Schock für "The Big Bang Theory"-Fans! Kate Micucci (43) ist an Lungenkrebs erkrankt – und damit nun an die Öffentlichkeit gegangen. Doch sie versprüht Hoffnung. Kate Micucci (43) ist an Lungenkrebs erkrankt. © CINDY ORD/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP Die beliebte Schauspielerin, die in der Serie Lucy verkörperte, veröffentliche ein Video auf TikTok. Zu sehen ist die 43-Jährige in einem Krankenhaus in den USA. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bereits eine Operation zur Entfernung der tödlichen Krankheit hinter sich gebracht. Und: Ihren Humor hat die Darstellerin im Krankenhausbett nicht verloren! "Hey Leute, das ist kein TikTok, sondern ein 'Sick Tok'", startete sie ihren kurzen Videoclip. "Sick" bedeutet übersetzt krank. "Ich bin im Krankenhaus, aber nur, weil ich gestern wegen Lungenkrebs operiert wurde. Sie haben ihn sehr früh erkannt", teilte die Schauspielerin ihren vielen Fans mit. Promis & Stars "Fifty Shades of Grey"-Star setzt Prioritäten: "Brauche mindestens zehn Stunden Schlaf" "Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht, also war es eine Überraschung", sagte Micucci weiter. "Aber ich schätze, es passiert auch, und die beste Nachricht ist, dass sie es früh erkannt haben. Sie haben es rausgeholt. Mir geht's gut." An der Seite der "The Big Bang Theory"-Stars wurde auch Kate Micucci berühmt. © EPA/NINA PROMMER Kate Micucci: Was die Schauspielerin nach ihrer Genesung als Erstes machen will Nach ihrer Genesung will die Schauspielerin wieder malen. © Amy Sussman/Getty Images North America/Getty Images via AFP Das Video sammelte innerhalb weniger Tage bereits mehr als eine Million Aufrufe ein. In den mehr als 6000 Kommentaren finden sich dementsprechend auch viele Genesungswünsche für die 43-Jährige. Ein User fragte, wie die Krankheit entdeckt wurde. Darauf reagierte die Schauspielerin. "Ich hatte einen Wert in meinen Blutuntersuchungen, der sehr erhöht war", erklärte sie. Bei einer anschließenden Untersuchung ihres Herzens sei letztendlich ein Schatten in ihrer Lunge festgestellt wurden. Am Ende ihres Videos lief die Schauspielerin mit einem Pfleger durch die Krankenhausgänge. "Ich muss sagen, die Kunstwerke hier sind sehr schön." Promis & Stars Sebastian Deyle startet bei "Rote Rosen" als Sonnyboy: "Ich bin bekennender ..." Wenn Micucci wieder fit ist, kann sie es laut eigener Aussage kaum erwarten, selbst wieder zu malen. Mit dieser hoffnungsvollen Botschaft beendete sie das Video.

