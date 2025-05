TikTok-Pfleger Rashid schreibt neues Buch, aber eine Sache bedauert er

Hamburg - Pfleger und Influencer Rashid Hamid (32) hat am Dienstag sein zweites Buch veröffentlicht. In dem Werk "Freundschaft kennt kein Alter" erzählt er von seinen Begegnungen und der Entwicklung von Oma Lotti (†93).

Vor rund einem Monat hatte der Pfleger rührende Worte anlässlich des Tages veröffentlicht, an dem Lotti ihren 94. Geburtstag gefeiert hätte und gab ihr sein Wort: "Ich verspreche dir, dass ich das, was du mir gegeben hast – Liebe, Freude, Geduld und eine ganz neue Sichtweise auf das Leben – weitergeben werde."

Hunderttausende Follower bewegte die rührende Geschichte von Hamid und der Mitte März verstorbenen Oma Lotti . Das Duo sorgte für zahlreiche lustige, aber auch sehr bewegende Momente in den sozialen Medien.

Nun wurde das zweite Werk veröffentlicht, in dem der 32-Jährige die Geschichten von seinen Patienten erzählt.

In seinem Bestseller "Ein Herz und eine Pflege", das im Januar 2024 erschien, gab der Hamburger Einblicke in seinen Alltag in der Altenpflege und begeisterte junge Menschen für den Beruf.

"Ich habe ihr damals den Entwurf vom Cover gezeigt und ihr Stellen vorgelesen. Sie war so stolz und glücklich – das hat auch mich unfassbar stolz gemacht. Leider konnte sie das Buch nie komplett lesen. Es war nur ein Kapitel, das ich ihr zeigen konnte … das macht mich bis heute traurig. Wäre schön gewesen, wenn wir das gemeinsam erleben könnten", schreibt Hamid.

Die Follower haben Lotti und den Influencer schnell in ihre Herzen geschlossen. © Instagram/pflege.smile

Zum Beispiel von Oma Lotti: "Am Anfang war sie richtig zurückgezogen. Und dann kam Social Media, eure ganzen lieben Nachrichten, und plötzlich war sie wie ausgewechselt: zurechtgemacht, voller Neugier, strahlende Augen, immer ein Lächeln drauf – ob beim Kratzeis, in der Shisha-Bar oder beim Kino-Date", schreibt der Influencer in einem Instagram-Post.

Der Bestseller-Autor erzählt auch von seinen Patienten Thorsten, Barbara, Uli und Oma Edith.

Über Heiko, der mit Anfang 20 an MS erkrankte, sagt Hamid: "Social Media hat ihm so viel gegeben. Er liest jeden Kommentar, feiert eure Reaktionen auf seine Sprüche – Er hat sogar seine Partnerin dadurch gefunden. Und ist einfach glücklich. Wirklich richtig glücklich. Und das macht mich so krass stolz."