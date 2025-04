TikTok-Pfleger schreibt emotionale Zeilen an Oma Lotti (†93)

TikTok-Pfleger Rashid Hamid hat der verstorbenen Oma Lotti anlässlich ihres 94. Geburtstags am Dienstag emotionale Zeilen geschrieben. © Instagram/pflege.smile

Oma Lotti, die Mitte März verstorben war, hätte am 8. April ihren 94. Geburtstag gefeiert. Grund genug für den TikTok-Star, seiner "besten Freundin", wie er sie selbst nannte, ein paar Zeilen zu widmen.

Zu einem gemeinsamen Foto der beiden schrieb der 32-Jährige: "Mein größter Wunsch wäre, dass du heute noch hier wärst. Dass wir gemeinsam deinen 94. Geburtstag hätten feiern können. Wie früher – mit Lachen, mit einem Stück Kuchen und einer guten Tasse Tee."

Hamid weiter: "Mir fehlen die Tage mit dir. Deine Sprüche, dein Lachen, wenn du mal wieder etwas rausgehauen hast, was keiner erwartet hätte. Auch wenn du nicht mehr da bist, bist du trotzdem jeden Tag bei mir – in meinen Gedanken, in meinen Entscheidungen, in allem, was ich tue."

An ihrem Geburtstag wolle er seiner engen Freundin etwas ganz Bestimmtes schenken: sein Versprechen. Hamid: "Ich verspreche dir, dass ich das, was du mir gegeben hast – Liebe, Freude, Geduld und eine ganz neue Sichtweise auf das Leben – weitergeben werde."