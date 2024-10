Fans in Sorge: Til Schweiger wieder im Krankenhaus!

Til Schweiger (60) soll Medieninformationen nach in der Berliner Charité an der Prostata operiert werden. © Clara Margais/dpa

Til Schweiger soll derzeit in der Berliner Charité sein. Grund dafür sei eine Operation an der Prostata, wie BILD erfahren haben will.



Dem Bericht zufolge soll es sich jedoch nicht um Krebs handeln. Es wird vermutet, dass der Filmemacher unter einer vergrößerten Prostata leidet und somit häufiger das Gefühl verspürt, auf Toilette zu müssen.

Urologe Tobias Jäger (51) erklärte, was dem 60-Jährigen bei der Diagnose bevorsteht: "Eine Operation ist immer die letzte Option. Wenn ein Punkt erreicht ist, wo Medikamente nicht mehr ausreichen, wird die Prostata bei einer Operation ausgeschält." Dabei wird jedoch nicht die gesamte Prostata entfernt, sondern lediglich das Gewebe, das die Harnröhre verengt, entfernt.

Eine vergrößerte Prostata sei ein häufiges Problem bei älteren Männern. Nach einer Ausschalung können die Patienten die Klinik in der Regel nach drei bis vier Tagen wieder verlassen.