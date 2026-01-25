"Nachhaltig traumatisiert": Ina Müller über Interview mit Til Schweiger

Hamburg - Ina Müller (60, " Inas Nacht ") war zu Gast in der aktuellen Folge des Podcasts "Frühstück bei Barbara". Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) erzählt sie von einem frühen Erlebnis aus ihrer Anfangszeit als Moderatorin, das sie bis heute als "traumatisierend" beschreibt: ein Interview mit Til Schweige r (62) für die " NDR Talk Show ".

Ina Müller (60) war zu Gast im Podcast von Barbara Schöneberger (51). © Georg Wendt/dpa

Müller schildert, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch "überhaupt keine Moderatorin" gewesen sei. Zuvor sei sie für das NDR-Fernsehen "mit dem Trecker über die Acker gegurkt" und habe für die Sendung "Inas Norden" Bauern interviewt.

In einer Talkshow-Situation sei sie entsprechend unerfahren gewesen. "Und dann saß ich da mit meinem Schleifchen um den Hals", erinnert sie sich.

Gast der Sendung war Til Schweiger. "Mir wurde ehrlich gesagt damals nicht so richtig erzählt, dass der nicht über sein Privatleben spricht." Auf ihren Moderationskarten hätten dennoch Fragen wie: "Und was machen du und deine Frau, wenn ihr morgens ausschlaft?" gestanden.

"Nichts davon wollte Til beantworten", so Müller. Das Interview habe daher bereits nach sieben Minuten geendet, obwohl 15 Minuten eingeplant waren.

Sie habe noch versucht das Gespräch an die damaligen Hauptmoderatoren Jörg Pilawa (60) und Julia Westlake (54) abzugeben, doch "Jörg war schon eingeschlafen". Aus Frustration habe sie schließlich die Karten auf den Tisch geworfen: "Vielleicht ein bisschen zu aggressiv, weil ich ein bisschen sauer war."

Diese Situation habe sie "nachhaltig traumatisiert", so die Sängerin. Besonders prägend sei gewesen, was nach der Sendung passierte: "Danach lief der damalige Chef der Talkshow auf Til Schweiger zu und entschuldigte sich, wie schlimm ich denn war."