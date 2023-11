Luna Schweiger bezieht Stellung zu Vorwürfen gegen Papa Til: "Total belastend"

Hamburg/Dubai - Dieser Auftritt war mit Spannung erwartet worden! Zum ersten Mal nach den Schlagzeilen um ihren Vater Til (59) hat sich Luna Schweiger (26) in der Öffentlichkeit auf dem roten Teppich gezeigt.

Luna Schweiger (26) nahm erstmals Stellung zu den Schlagzeilen um ihren Vater Til (59). © Henning Kaiser/dpa

Die 26-Jährige zeigte sich in Dubai auf einer Veranstaltung, wo sie als Model über den Laufsteg lief, und ihr dürfte im Vorfeld klar gewesen sein, was ihr auf dem Red Carpet blühen würde: Fragen zu ihrem Vater!

Und so kam es natürlich auch. "Klar ist es total belastend, weil es sehr einseitig ist", klagte Luna über die Berichterstattung in einem RTL-Interview. Auch wenn sie dabei in die Kamera strahlte, war deutlich zu sehen, wie sehr sie die Sorgen um ihren Vater mitgenommen hatten.

Die 26-Jährige war sogar der Meinung, dass es sehr viele Menschen geben würde, die positiv über Til Schweiger sprechen würden, doch "das will keiner hören.

Die wollen immer das Negative hören", erklärte sie und nannte die ganze Thematik "schwierig".

Denn Luna ist sich sicher, dass in diesem Fall bewusst und negativ gegen ihren Vater berichtet wurde. Dagegen ist Schweiger letztlich aber vorgegangen und hat sich ausführlich zu den Vorwürfen in einem Stern-Interview geäußert.