Schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger: Mitarbeiter sprechen von Gewalt und Mobbing

Hamburg – Heftige Anschuldigungen gegen Deutschlands Vorzeige-Filmstar Til Schweiger (59): Mitarbeiter werfen ihm Schikane und Gewalt am Set vor! So reagiert der Schauspieler.

Gegen den Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (59) werden schwere Vorwürfe laut. © Christian Charisius/dpa

An einem Donnerstag im Juli 2022, einem Drehtag seines im März dieses Jahres erschienenen Kinofilms "Manta Manta – Zwoter Teil", sollen die Mitarbeiter am Dortmunder Set per Funk Warnungen erhalten haben, berichtet aktuell der Spiegel.

Die Alarmierung war wohl sehr klar: Schweiger sei so betrunken, dass man sich am besten von ihm fernhalten solle. Man solle ihm vor allem nicht in die Augen schauen und ihm einfach aus dem Weg gehen, so heißt es weiter.

Scheinbar hätte der damalige Dreh planmäßig um 11 Uhr vormittags beginnen sollen. Doch als Schweiger, der sowohl als Schauspieler als auch Regisseur bei der Produktion tätig war, vor Ort eintraf, wäre schnell klar gewesen: Er wird auf keinen Fall drehen können.

Vier Augenzeugen haben laut dem Spiegel unabhängig voneinander berichtet, dass der Filmemacher geschwankt und gelallt habe: "Man merkte sofort, dass er aggressiv war", berichtete einer von ihnen.

Das darauffolgende Szenario wurde von vielen Teammitgliedern als "Schock" beschrieben. Schweiger soll auf einen hochrangigen Mitarbeiter von der Produktionsfirma Constantin Film losgegangen sein, weil dieser sich ihm in den Weg gestellt habe, um ihm zu erklären, dass er in diesem Zustand nicht arbeiten könne.