Emotionales Geständnis: Tim Bendzko erlebte häusliche Gewalt

Berlin - In der TV-Sendung "Sing meinen Song" überraschte Tim Bendzko (39) mit einer außergewöhnlichen Songauswahl und einem damit verbundenen Geständnis aus seiner frühen Kindheit.

Dennoch habe seine Mutter es geschafft, diesem Teufelskreis zu entfliehen. "Ich kann an der Stelle auch sagen, dass ich meiner Mutter unfassbar dankbar bin, dass sie es geschafft hat, meinen Bruder und mich da rauszuziehen. Sonst würde ich heute nicht so hier sitzen und ein fröhlicher Kerl sein", ergänzte der Sänger.

Er könne nachvollziehen, wie sich diese "Ohnmacht anfühlt und diese Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit". Vor allem in dem ersten Drittel seiner Kindheit sei er in einem eher schlechten Umfeld aufgewachsen.

"Das ist ein Thema, das allgegenwärtig ist und ich feiere es total ab, dass er sich damit öffentlich beschäftigt und den Finger in die Wunde legt", erklärte Bendzko übers Ekos Song.

In dem Lied geht es um Gewalt gegen Frauen. Der 39-Jährige kennt sich mit dem Thema besser aus, als ihm lieb ist. Der Musiker berichtet, dass er selbst, sein Bruder und seine Mutter in jungen Jahren häusliche Gewalt erfahren mussten.

Selten wurde ein Tauschabend so emotional wie der von Künstler Eko Fresh (40). Tim Bendzko überraschte hierbei nicht nur mit seiner Songauswahl, sondern auch mit dem Grund für den Titel "Stärker als Gewalt".

Heute will er umso mehr auf dieses Thema aufmerksam machen. Dem "Nur noch kurz die Welt retten"-Interpret liege das Thema sehr am Herzen, denn es sei sehr schwierig, in Haushalte reinzugehen und etwas verändern zu wollen. Er möchte dennoch versuchen, mit seiner Musik die Aufmerksamkeit darauf zu richten.