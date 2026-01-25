Wenige Monate nach Trennung: Tim Bendzko spricht über sein Ehe-Aus

Köln - Vor 15 Jahren wollte Tim Bendzko "Nur kurz die Welt retten". Inzwischen gehört er zu den größten deutschen Singer-Songwritern. Doch während es musikalisch wie am Schnürchen läuft, hat der 40-Jährige privat ein schweres Jahr 2025 hinter sich. Denn Ende des vergangenen Jahres machte er die Trennung von seiner Frau öffentlich. Im " Kölner Treff " hat er jetzt darüber gesprochen.

Tim Bendzko (40) hat sich zu seinem neuen Song geäußert. © WDR/Melanie Grande

Das Ehe-Aus mit Model Melina Martin (29) beschäftigt den Popstar mehr als gedacht, was sein Song "Immer" auf seinem neuen Album "Alles, nur nicht zurück" zeigt.

"Es ist eigentlich in diesem Sinne kein Song, der eine Trennung verarbeitet in der Sekunde, in der sie passiert, sondern das Gefühl das ich hatte, war eher, Monate danach, dass ich es geschafft habe, irgendwie innerlich zurückzublicken und zu sagen: 'Die Verbindung ist ja trotzdem wichtig'", verrät der Sänger gegenüber den Moderatorinnen Susan Link (49) und Anna Planken (45).

Dabei gehe es aber nicht nur um seine Noch-Ehefrau, sondern um alle Menschen, die er in seinem Leben hatte, mit denen er in irgendeiner Weise in einer Beziehung gewesen sei - egal ob Liebesbeziehung, Freundschaft, eine Affäre oder auch beruflich.

"Diese Beziehungen machen uns ja zu dem, der wir sind. Und dann finde ich es irgendwie unnötig, immer so einen harten Cut zu machen, nur weil jetzt diese Beziehung, in der Form in der sie gerade war, nicht mehr funktioniert und wir uns jetzt hassen müssen und nicht mehr miteinander reden", so der 40-Jährige.