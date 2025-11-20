Tim Bendzko spricht erstmals über Ehe-Aus: Das ist der Grund

Potsdam - Popsänger Tim Bendzko (40) hat erstmals öffentlich über die Trennung von seiner früheren Frau gesprochen.

Mit dieser brünetten Schönheit soll Schmusesänger Tim Bendzko (40) fünf Jahre lang ein Paar gewesen sein. © Hendrik Schmidt/dpa, Instagram/Melina Martin

"Meine Ehe hat nicht funktioniert", erklärte er in einem Instagram-Video. Dazu schrieb er: "Manchmal trennen sich Wege. Das ist schmerzhaft. Aber eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter."

Der Musiker aus Berlin, der in Brandenburg lebt, äußert sich nur selten über sein Privatleben und hat den Namen seiner früheren Frau nie öffentlich genannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den Bendzko erstmals Anfang 2021 in den sozialen Medien erwähnte.

Der Grund, nun über die Trennung zu reden, sei der Track "Immer" von seinem Album "Alles, nur nicht zurück", das im Januar erscheinen soll.

Oft verarbeite er in seinen Texten persönliche Emotionen, ohne zu verraten, worum es konkret gehe, sagte Bendzko. Aber: "In meinem Song 'Immer' ist es so offensichtlich, dass ich es lächerlich fände, den Kern nicht beim Namen zu nennen."