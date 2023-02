Tim Bendzko macht überraschende Ausnahme und gibt privaten Einblick

Laut Bild-Zeitung soll Model Melina Martin (26) die Frau an seiner Seite sein.

Bendzko sei "stolzer Papa", wie er auf Nachfrage des Gastgebers verriet. So weit, so nachvollziehbar. Dann rückte der 37-Jährige aber mit einem interessanten Detail raus. "Er kommt zum Glück nicht nach mir", ließ er Giovanni Zarrella (44) und das TV-Publikum wissen.

Am Samstagabend war der Singer-Songwriter zu Gast in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Dort sprach der Sänger ausnahmsweise über seinen zweijährigen Sohn.

"Jetzt wieder. Am Anfang war es schwierig", gab Bendzko zu verstehen, "aber wenn dann alles erledigt ist, mitten in der Nacht fängt man dann an, Songs zu schreiben, aber es pegelt sich ja relativ schnell ein."