Tim Mälzer macht Ernst und wagt neues Experiment

Alles in Kürze

Tim Mälzers (53) Restaurant "Bullerei" ist in einer denkmalgeschützten Viehmarkthalle in Hamburg untergebracht und umfasst neben dem Restaurant auch ein Bistro und ein Café. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Unter dem Motto "Bullerei wird zur Fischerei" serviert der Hamburger Star-Koch in seinem Restaurant in der Sternschanze schon bald fast ausschließlich maritime Köstlichkeiten, heißt es in einem Beitrag des Lokals auf Instagram.

Für Fans der Bullerei gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge. Denn das maritime Experiment wird lediglich für nur einen Monat umgesetzt: Vom 1. bis 31. August geht das Projekt an den Start.

Die Küchen-Crew bekommt dabei tatkräftige Unterstützung vom Hamburger Traditionsunternehmen Hummer Pedersen, das bereits seit 1894 edelste Fischprodukte in die Stadt liefert. "Dann gibt es das Beste, was die Saison und das Wasser hergeben", heißt es in dem Beitrag.

Fleisch-Feinschmecker gehen bei dem neuen Konzept jedoch nicht leer aus. "Wir haben auch im August eine kleine, feine und ausgesuchte Grillkarte", heißt es in dem Beitrag weiter.