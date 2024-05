Tim Toupet sammelt Spenden für tote Ballermann-Größe, doch nicht alle haben Verständnis

Ballermann-Sänger Tim Toupet (52, l.) trauert um seinen guten Freund Michael Piontek (†66). Für dessen Beerdigung sammelt er Spenden. © Montage: Screenshot/Instagram/timtoupet, IMAGO / nicepix.world

Viele Ballermann-Größen trauerten in den vergangenen Tagen um den 66-Jährigen, der in der Nacht zu Pfingstmontag an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb, wie die "Mallorca Zeitung" (MZ) berichtete.

Stars wie Mia Julia (37) oder Lorenz Büffel (44) posteten auf ihren sozialen Kanälen Beileidsbekundungen.

Piontek arbeitete unter anderem als Fahrlehrer an der beliebten Playa und als Künstlerbetreuer im "Oberbayern".

Wie sein guter Freund Tim Toupet (52, "Bieraktivist") jetzt erzählte, gebe es einige Probleme bei der Beerdigung. Darum wolle er sich jetzt um die Organisation kümmern, um seinen Kumpel "würdevoll unter die Erde" zu bringen.

Zudem schrieb er, dass es ihm wichtig sei, "dass wir uns alle richtig von ihm verabschieden können". Für die Gedenkfeier sowie die Beerdigung sammle er nun Spenden. Seit dem Aufruf am Mittwoch sind bereits mehr als 7000 Euro zusammengekommen.

Doch die Spendenaktion kommt bei den Fans nicht überall gut an. Denn: Der Sänger erzählt in dem Video, dass er alle Kosten übernehmen werde, bittet aber gleichzeitig um Spenden. Für einige Anhänger ein Widerspruch.

Der 52-Jährige erklärt dazu in den Kommentaren, dass sich durch den Aufruf auch Freunde und andere Künstler dran beteiligen könnten.