Shirin David und Co. sind Fans! Single-Mum räumt in der Kunstwelt ab

"In der Konsequenz muss man in den wenigen Zeiten, die man dann hat, auf Knopfdruck kreativ sein", berichtet die 43-Jährige. Zugleich bedeute das, den kreativen Fluss zu unterbrechen, wenn die Tochter mit Schnief-Nase aus der Kita abgeholt werden müsse.

Doch die Doppelbelastung zwischen Kunst und Care-Arbeit habe auch Vorteile, sagt Shirin Donia. "Es gibt keinen Chef, den ich fragen muss, kein Projekt, das so unter Zeitdruck steht, dass ich nicht einfach am nächsten Tag weitermachen kann." Am Ende sei es diese Freiheit, welche sie dem täglichen Druck standhalten lasse.

Und nicht zuletzt sei da die heilende Kraft der Kunst: "Yoga für die Seele" nannte Shirin Donia die Malerei einmal. Eine Seelenhygiene, die sich mehr und mehr auch bezahlt macht: Nicht nur rund um Frankfurt am Main stellte die Powerfrau ihre Werke inzwischen aus, auch in Hamburg, in der Schweiz und sogar im fernen Dubai gab es Ausstellungen.

So beeindruckend Shirin Donias Female Empowerment auch ist, so baut es doch seinerseits auf den starken Schultern vieler weiterer Wegbereiterinnen auf. Da ist die Uroma, die "vor über 100 Jahren das komplette Haus entworfen" hat, oder die Oma, "eine wahre Meisterin des Bastelns", wie die Enkelin begeistert erzählt.