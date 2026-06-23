Tina Ruland sorgt mit Fuß-Bildern für Aufsehen: "Definitiv gibt es Angebote"

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Schauspielerin Tina Ruland zeigt auf Instagram seit Wochen selbstbewusst ihre Füße. Ob das Erfolg bringt und Angebote, verrät sie gegenüber TAG24.

Von Laura Voigt

Berlin - Seit einigen Wochen setzt Schauspielerin Tina Ruland (58) ihre Füße auf Instagram selbstbewusst in Szene. Ob das mit Erfolg gekrönt ist und schon konkrete Angebote ins Haus geflattert sind, verrät die 58-Jährige jetzt im Gespräch mit TAG24.

Tina Ruland (58) ist keine Frau, die sich für ihren Körper schämt.
Tina Ruland (58) ist keine Frau, die sich für ihren Körper schämt.  © Gerald Matzka/dpa

"Definitiv gibt es Angebote für Socken, Nylons etc., aber bis jetzt bin ich auf den Zug noch nicht aufgesprungen", betont Tina bei einer Charity-Veranstaltung am Sonntag in Berlin.

Auch die Kommentare unter ihrem "Feet Friday (Deutsch: Fuß Freitag)" seien überwiegend positiv. "Ich habe festgestellt, dass Leute das schön finden. Und ich habe kein Problem damit, meine Körperteile in dem Maße zu zeigen, wie ich sie zeigen möchte", so die "Manta Manta"-Bekanntheit.

Zudem möchte sie Frauen mit ihren Posts zeigen, dass sie schön sind, so wie sie sind. "Wir Frauen tendieren oft dahin, zu sagen: Das ist nicht so gut und da habe ich eine Problemzone. Ich habe allerdings gedacht: Das ist so bescheuert, anstatt wir unsere Qualitäten herausstellen und sagen: 'Ja, wir sind perfekt'", erklärt die 58-Jährige.

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Aus ihrer Sicht werden dabei vor allem die Füße unterschätzt: "Wenn man mal überlegt: Welches Körperteil benutzen wir alle am meisten? Viele denken natürlich an ihr Gehirn, das würde ich allerdings anzweifeln. Definitiv stehen wir den ganzen Tag und bewegen uns auf unseren Füßen."

Ohne diese könne man auch keinen Sport machen oder nur stark eingeschränkt, wie sie betont.

Tina Ruland hat noch andere Ideen für Instagram

Auf Instagram zeigt Tina Ruland neben ihren Fußbildern auch zahlreiche Schnappschüsse aus ihren Reisen.
Auf Instagram zeigt Tina Ruland neben ihren Fußbildern auch zahlreiche Schnappschüsse aus ihren Reisen.  © Instagram/tinaruland

Neben dem "Feet Friday" habe sie auch schon über andere Thementage nachgedacht. "Ich schaue mal, ob es eine Rubrik für Ellbogen, Ohr oder Nase geben wird. Mir fällt da bestimmt noch was ein", so der TV-Star.

Tina steht dafür, das Älterwerden anzunehmen und sich dem verbreiteten "Verjüngungswahn" nicht zu unterwerfen.

"Ich versuche mir so ein bisschen die Welt zu machen, wie sie mir gefällt", stellt die Schauspielerin klar.

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Um fit zu bleiben und sich jung zu fühlen, geht sie am liebsten auf Reisen. Das fülle ihren Akku auf. "Aber ich versuche auch, mich in meiner Freizeit mit Menschen zu umgeben, die ich wirklich mag und mir nicht so viele Energien rauben", betont Tina.

Titelfoto: Gerald Matzka/dpa

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