Tina Ruland sorgt mit Fuß-Bildern für Aufsehen: "Definitiv gibt es Angebote"

Berlin - Seit einigen Wochen setzt Schauspielerin Tina Ruland (58) ihre Füße auf Instagram selbstbewusst in Szene. Ob das mit Erfolg gekrönt ist und schon konkrete Angebote ins Haus geflattert sind, verrät die 58-Jährige jetzt im Gespräch mit TAG24.

Tina Ruland (58) ist keine Frau, die sich für ihren Körper schämt. © Gerald Matzka/dpa

"Definitiv gibt es Angebote für Socken, Nylons etc., aber bis jetzt bin ich auf den Zug noch nicht aufgesprungen", betont Tina bei einer Charity-Veranstaltung am Sonntag in Berlin.

Auch die Kommentare unter ihrem "Feet Friday (Deutsch: Fuß Freitag)" seien überwiegend positiv. "Ich habe festgestellt, dass Leute das schön finden. Und ich habe kein Problem damit, meine Körperteile in dem Maße zu zeigen, wie ich sie zeigen möchte", so die "Manta Manta"-Bekanntheit.

Zudem möchte sie Frauen mit ihren Posts zeigen, dass sie schön sind, so wie sie sind. "Wir Frauen tendieren oft dahin, zu sagen: Das ist nicht so gut und da habe ich eine Problemzone. Ich habe allerdings gedacht: Das ist so bescheuert, anstatt wir unsere Qualitäten herausstellen und sagen: 'Ja, wir sind perfekt'", erklärt die 58-Jährige.

Aus ihrer Sicht werden dabei vor allem die Füße unterschätzt: "Wenn man mal überlegt: Welches Körperteil benutzen wir alle am meisten? Viele denken natürlich an ihr Gehirn, das würde ich allerdings anzweifeln. Definitiv stehen wir den ganzen Tag und bewegen uns auf unseren Füßen."

Ohne diese könne man auch keinen Sport machen oder nur stark eingeschränkt, wie sie betont.