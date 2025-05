Tochter von Hollywood-Star outet sich: Die Reaktion des Vaters ist herzerwärmend

USA - Für Schauspieler Robert De Niro (81) ist die Liebe zu seinen Kindern grenzenlos, komme was wolle. Auch nach dem Trans-Outing seiner Tochter hat sich für ihn daran nichts geändert!

Für Robert De Niro (81) ändert das Outing seiner Tochter nichts an seiner Liebe zu ihr. © Seth Wenig/AP/dpa

In einem Interview mit "Them" outete sich vor wenigen Tagen Airyn De Niro (29), die ursprünglich als Junge geboren wurde, als Transgender.

Sie ist eines von De Niros sieben Kindern und könne mit ihrem Outing endlich in "ihre neue Identität" schlüpfen.

Für andere Eltern mag dies eine große Sache sein, doch für den Oscar-Gewinner spiele dies überhaupt keine Rolle.

Wie er gegenüber "People" jetzt verrät, könne er überhaupt nicht verstehen, was alle so einen Wirbel um das Outing seiner Tochter machen. "Ich habe Aaron als meinen Sohn geliebt und unterstützt, und jetzt liebe und unterstütze ich Airyn als meine Tochter. Ich weiß nicht, was das Problem ist", betont der 81-Jährige.

"Ich liebe alle meine Kinder", fügt er hinzu.