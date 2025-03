Todesdrama bei Wrestling-Show: "The Jurassic Juggernaut" stirbt im Ring

Ridgefield Park (New Jersey/USA) - Große Trauer um Vince Steele (†39). Der beliebte Wrestler aus New York brach bei einer Show zusammen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Vince Steele (†39) starb bei einem Wrestling-Event. © Montage: Instagram/Vince Steele

Schock in der Wrestling-Szene: Am Sonntag wurde das "Madness at the Mecca"-Event im Großraum New York von einem schlimmen Vorfall überschattet.

Wrestling-Star Vince Steel (Ringname: "The Jurassic Juggernaut") brach bei einem Four-Way-Match plötzlich im Ring zusammen, meldet PWinsider.

"Er hat einen Herzinfarkt", sollen fassungslose Zuschauer noch gerufen haben. Dann wurde das Spektakel unterbrochen. "Der Krankenwagen brauchte etwa 45 Minuten", sagte ein geschockter Fan zu bodyslam.net. Für den beliebten Wrestler war das viel zu spät. Er wurde wenig später für tot erklärt.

Vince Steele war Wrestler mit Leib und Seele. "The Jurassic Juggernaut" war seit 2004 aktiv und machte sich schnell einen Namen in der New Yorker Wrestling-Szene. Seine langjährige Fehde mit Cha Cha Charlie bleibt für viele Fans unvergessen. Er wurde nur 39 Jahre alt.