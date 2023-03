Tontechniker verprügelt und 12.000 Dollar Schaden: Rapper Travis Scott polizeilich gesucht!

New York - Travis Scott (31), Rapper und Ex-Freund von Kylie Jenner (25), wird offiziell von der Polizei gesucht! Er soll einen Tontechniker geschlagen und mehrere Geräte in einem Club zerstört haben.

Manchmal der liebe Familienpapa, manchmal der prügelnde Rapper: Travis Scott (31) hat offensichtlich mehrere Gesichter. © Bildmontage: Bryan Steffy/Getty Images for MRC/AFP, Instagram/kyliejenner

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Ortszeit) hielt sich der Rapper in einem New Yorker Nachtclub auf, als gegen 2 Uhr ein Streit zwischen ihm und einem 52-jährigen Tontechniker eskalierte.

Wie die New York Post berichtet, schlug Scott den Mann während des Streits im Club Nebula mitten ins Gesicht. Anschließend beschädigte der 31-Jährige einen Lautsprecher und einen Videobildschirm im Wert von circa 12.000 Dollar (umgerechnet knapp 11.200 Euro).

Zeugen riefen die Polizei, welche kurze Zeit später in dem Club eintraf. Doch Scott machte sich kurz nach der Attacke bereits aus dem Staub und floh in einem unbekannten Fahrzeug.

Mehrere Stunden geschah nichts. Keine Fahndung, keine Verhaftung. Obwohl allen ganz genau bewusst war, wer der Täter ist. Auch Vertreter des Rappers reagierten nicht auf Aufrufe für eine Stellungnahme.

Wie die Polizei mitteilte, habe das Opfer lediglich leichte, aber keine sichtbaren Verletzungen, erlitten.