Topmodel Bar Refaeli sorgt für Ärger bei Fashion-Event

Hamburg - Was war denn da los? Topmodel Bar Refaeli (38) hat bei einem Fashion-Event in Hamburg für Aufsehen gesorgt.

Das Model teilte ein Foto im Hotelzimmer und von dem positiven Corona-Test. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/barrefaeli

Der Veranstalter ist sauer. Schließlich kassierte das Model laut Bild-Informationen für den Auftritt mehrere Tausend Euro Gage.

Ein Mitarbeiter des Veranstalters sagte gegenüber der Zeitung: "Sie ist doch Profi, da kann man wenigstens für fünf Minuten noch mal zur Aftershow-Party kommen."



Refaelis Management erklärte später den Grund für den plötzlichen Abgang: Sie habe sich bei einem ihrer drei Kinder mit Angina angesteckt.

Tatsächlich teilte die 38-Jährige in ihrer Instagram-Story ein Bild von einem positiven Corona-Test. "Twist in the plot. Strep throat" (auf Deutsch: Wendung in der Handlung. Halsentzündung"), textete sie dazu.