Tränen bei Sharon Battiste: "Die Katze ist aus dem Sack"

Hannover/Köln - Bei Ex- Bachelorette Sharon Battiste (31) überschlugen sich am Freitagabend die Emotionen.

Sharon Battiste (31) meldete sich nach der emotionalen "Let's Dance"-Show am Freitag noch einmal bei ihren Instagram-Fans. © Screenshot Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage)

Nach der Entscheidung bei "Let's Dance" kullerten bei der Hannoveranerin die Tränen. In einem Instagram-Statement meldete sie sich nun noch einmal zu Wort und erklärte, wie es ihr inzwischen geht.

Zunächst einmal hatte Sharon nach einer Glanzleistung in der Vorwoche am Freitag um ein Weiterkommen zittern müssen. "Freitag hat mir noch einmal die Augen geöffnet, dass hier jede Woche alles passieren kann", sagte sie jetzt. "Generell zu zittern, ist einfach wirklich absolut unschön. Man hat so viele Gedanken in dem Moment."

Sie sei sich in dem Augenblick schon sicher gewesen, dass die Reise für sie vorbei sei - dem war dann aber zum Glück nicht so. Sharon schaffte es in die nächste Runde.

Dafür wurde anschließend bekannt gegeben, dass alle "Let's Dance"-Paare ihre Partner für die nächste Show tauschen müssten. "Ich war traurig, ich war platt", beschreibt Sharon ihre Gefühle in der Situation. Und schon die ganze Woche sei einfach nur anstrengend gewesen.

Daher habe sie anschließend auch so eine starke Reaktion gezeigt und sei in Tränen ausgebrochen.