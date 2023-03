Anna Ermakova zeigt bei "Let's Dance" erstmals ihren Freund

Köln - 30 Punkte! Auch in der fünften Folge der RTL -Tanzshow "Let's Dance" hat Model Anna Ermakova (23) am Freitagabend mal wieder Bestleistung gezeigt und sowohl Jury als auch Publikum verzaubert. Lag das auch daran, dass diesmal ein ganz besonderer Mensch live mitfieberte?

Hat gute Chancen, die neue Dancing-Queen zu werden: "Let's Dance"-Kandidatin Anna Ermakova (23). © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Moment, als Anna Ermakova am Freitagabend gemeinsam mit Tanzpartner Valentin Lusin (36) übers "Let's Dance"-Parkett in Köln-Ossendorf schwebte, dürfte für die 23-Jährige ein ganz besonderer gewesen sein.

Denn nicht nur ihre Mama Angela Ermakova (55) saß im Publikum, um ihre Tochter bei ihrer Quickstep-Performance anzufeuern - auch Annas Freund Tony war extra nach Köln gereist, um seine Liebste hinter den Kulissen der Tanzshow zu unterstützen.



Backstage zeigte sich die Tochter von Ex-Tennis-Legende Boris Becker (55) erstmals vor laufenden Kameras gemeinsam mit dem Mann an ihrer Seite: In einem RTL-Video schlenderte der Freund der schönen Rothaarigen lässig neben ihr her und lächelte sie immer wieder verliebt an.

"Das ist ein bisschen mehr Druck, ein bisschen nervenaufreibender", gab die "Let's Dance"-Favoritin mit Blick auf die Unterstützung aus der Heimat im Interview zu.