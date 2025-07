Bekannt durch "Pretty Little Baby": Sängerin Connie Francis im Alter von 87 Jahren verstorben

Connie Francis (†87) wurde bereits in den 1950er-Jahren weltberühmt. (Archivbild) © Peter Förster/dpa-Zentralbild/dpa

Die traurige Nachricht teilte ihr langjähriger Freund und Manager Ron Roberts via Facebook mit.

"Schweren Herzens und mit äußerster Traurigkeit teile ich euch das Ableben meiner lieben Freundin Connie Francis in der vergangenen Nacht mit", so Roberts.

Weitere Details zu ihrem Tod sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

NTV berichtete, dass die 87-Jährige kürzlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Sogar einen Auftritt vor wenigen Wochen musste die Sängerin absagen, da sie aufgrund starker Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert und auf die Intensivstation verlegt wurde. Zuletzt saß Francis sogar im Rollstuhl.

Connie Francis wurde durch Hits wie "Pretty Little Baby" und "Who's Sorry Now" weltweit berühmt. Spätestens mit dem Song "Schöner fremder Mann" wurde sie auch in Deutschland bekannt.