Trauer um "The Crown"-Schauspieler: James Laurenson ist gestorben

Im Alter von 84 Jahren verstarb der Schauspieler James Laurenson (rechts im Bild). (Archivbild) © IMAGO / Everett Collection

Der neuseeländische Schauspieler war bekannt für seine Rollen in der Netflix-Serie "The Crown" oder "Boney", berichtet The Mirror.

Seine Karriere dauerte mehr als 50 Jahre an, er hatte sogar Geschichte geschrieben: Drei Jahre nach der Entkriminalisierung der Homosexualität zeigte er mit seinem Kollegen Ian McKellen (84) den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss im Fernsehen.

In der Netflix-Serie "The Crown" verkörperte er den schottischen Arzt und Homöopathen Dr. John Weir, der königlicher Leibarzt war.

Der "Crown"-Darsteller hinterlässt seine Frau Cari Haysom und seinen Sohn Jamie aus erster Ehe.