Trauer um "Türkisch für Anfänger"-Star: Schauspieler stirbt an Krebs
Berlin - Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Wie Angehörige mitteilen, starb er am 3. Juni 2026 im Alter von 49 Jahren.
Er habe lange an einer schweren Krebserkrankung gelitten, wie es in dem Beitrag auf Instagram heißt.
Die Familie schreibt in ihrem Abschied, dass Axel weit mehr als nur ein talentierter Schauspieler gewesen sei: "Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender."
Besonders berührend schildern sie die Worte über seine letzten Tage. Demnach habe der Schauspieler davon gesprochen, bereits "zwischen den Welten zu reisen".
"Hier in unserer Welt hast du dir definitiv ein Denkmal gebaut; in deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns - deinen Mitreisenden", betonen die Angehörigen weiter.
Axel habe sie immer wieder zum Lachen, Fühlen und Weinen gebracht. "Axel du hast unser Leben bereichert!", heißt es.
Sein letzter Wunsch sei "tiefer Frieden" gewesen. Seine Angehörigen hätten diesen mit ihm gespürt und wünschen sich, dass er ihn gefunden hat.
Axel Schreiber: Vom Serienstar zum festen Gesicht der deutschen Film- und TV-Landschaft
Axel Schreiber erlangte große Bekanntheit durch seine Rolle als Axel in der Kultserie "Türkisch für Anfänger". Gemeinsam mit dem Ensemble wurde er dafür mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.
In den vergangenen Jahren stand er für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, etwa für "Berlin am Meer" oder "Der junge Häuptling Winnetou".
Auch in Formaten wie "Tatort", "SOKO Köln", "In aller Freundschaft" und "Die Drei von der Müllabfuhr" war der 49-Jährige zu sehen.
Seine Filme, Serien und künstlerischen Arbeiten bleiben als bewegende Erinnerung an ihn zurück und werden ihn nicht vergessen lassen.
Erstmeldung am 4. Juni um 16.27 Uhr, aktualisiert um 16.43 Uhr
Titelfoto: Instagram/axel_schreiber_official