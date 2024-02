Trauerfeier für "Milli Vanilli"-Erfinder Frank Farian (†82) in Berlin: Termin steht

Berlin - Mit einer Trauerfeier in Berlin soll an den Ende Januar verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian erinnert werden.

Die Trauerfeier gebe seinen Weggefährten die Gelegenheit, sich von Farian zu verabschieden, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Frank Farian Foundation.

Farian wurde als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren. Mit 14 zog er ins Saarland und lernte Koch. Mit seiner Band Die Schatten nahm er 1963 in einem ehemaligen Kuhstall die erste Platte auf. Vom Saarland aus ging es nach Rosbach bei Frankfurt, später in die USA.