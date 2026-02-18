Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt: "Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer ist tot

Köln - Diese Nachricht dürfte Fans sehr traurig stimmen: "Die Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben.

Thorsten Hamer hatte sich in der Schauspiel- und Theaterwelt einen Namen gemacht. Er wurde nur 43 Jahre alt. (Archivbild) © IMAGO / Funke Foto Services

Das gab SAT.1 am Mittwoch in einem Instagram-Beitrag bekannt, in dem der Sender Freunden und der Familie von Hamer seine Trauer bekundete, nachdem der Serien-Star viel zu früh gegangen sei.

Woran er starb, blieb unbeantwortet. In einem JOYN-Bericht hieß es jedoch, dass der 43-Jährige bereits am 8. Februar seine Augen für immer geschlossen hat.

Hamer war einem breiten Publikum aus der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bekannt geworden, in der er über zwei Staffeln hinweg die Rolle des Kochs Matthias "Matti" Steininger übernommen hatte.

In einem JOYN-Interview im Januar 2025 hatte Hamer verraten, dass er sich für seine letzte Rolle sorgfältig vorbereitet und sogar einen Kochkurs besucht hatte.