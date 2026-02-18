Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt: "Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer ist tot
Köln - Diese Nachricht dürfte Fans sehr traurig stimmen: "Die Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben.
Das gab SAT.1 am Mittwoch in einem Instagram-Beitrag bekannt, in dem der Sender Freunden und der Familie von Hamer seine Trauer bekundete, nachdem der Serien-Star viel zu früh gegangen sei.
Woran er starb, blieb unbeantwortet. In einem JOYN-Bericht hieß es jedoch, dass der 43-Jährige bereits am 8. Februar seine Augen für immer geschlossen hat.
Hamer war einem breiten Publikum aus der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bekannt geworden, in der er über zwei Staffeln hinweg die Rolle des Kochs Matthias "Matti" Steininger übernommen hatte.
In einem JOYN-Interview im Januar 2025 hatte Hamer verraten, dass er sich für seine letzte Rolle sorgfältig vorbereitet und sogar einen Kochkurs besucht hatte.
Doch schon vor seinem Engagement in der SAT.1-Serie hatte sich der 43-Jährige als Schauspieler auf Theaterbühnen sowie in Film- und Fernsehproduktionen einen Namen gemacht.
So war er unter anderem in bekannten ZDF-Formaten wie "Notruf Hafenkante" zu sehen und stand zuletzt für den Kinofilm "Block 10" vor der Kamera, der noch dieses Jahr erscheinen soll.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Funke Foto Services, Instagram/thorstenhamer