Vier Jahre nach Eklat-Post: Das sagt Joyce Ilg zu Shitstorm über K.-o.-Tropfen
Köln - Vier Jahre nach dem Skandal-Post zum Thema K.-o.-Tropfen bezieht YouTuberin Joyce Ilg (42) in einem neuen Interview ausführlich Stellung zu ihrer Geschmacklos-Aktion von damals.
An der Seite von Promi-Schreck Aaron Troschke (36) lässt die Kölnerin jüngst die Hüllen fallen und packt über den damaligen Vorfall von vorne bis hinten aus.
Hintergrund: Kumpel Luke Mockridge (36) hatte damals eine Anzeige wegen eines mutmaßlich sexuellen Übergriffs am Hals - auch Joyce Ilg geriet kurzum ins Kreuzfeuer, weil sie sich als Frau nicht entschieden von den Vorwürfen gegen den Comedian distanziert hatte.
Ganz im Gegenteil! Ein perfider Beitrag auf Instagram heimste dem Internet-Star innerhalb kurzer Zeit einen heftigen Shitstorm ein. Jetzt erklärt sie, dass sie sich von ihren Emotionen habe leiten lassen.
Der 42-Jährigen wurde nämlich vorgeworfen, sexuelle Gewalt zu verharmlosen. Aus Frust und purer Überforderung darüber, dass Kooperationen gekündigt und sich andere Jobs erledigt hatten, habe sie den Eklat-Post schließlich aus Trotz in die Welt gefeuert.
Joyce Ilg gesteht Eklat-Post als Fehler ein
Mit vier Jahren Abstand kann Joyce mittlerweile sagen, dass sie zur damaligen Zeit "gar nicht mehr richtig" bei sich selbst war und den Beitrag als Fehler einstuft.
Außerdem findet sie zu ihrem "Witz" klare Worte und spricht davon, dass der Post "einfach so bescheuert" gewesen war. "Das war wirklich eine beschissene Idee von mir."
Auch Comedy-Kollege Faisal Kawusi (34) wird Thema des Gesprächs. "Faisal hat dann in den Kommentaren des Posts nochmal einen draufgesetzt", fasst Joyce mit nüchterner Miene zusammen.
Auf die Reaktion einer Userin "Bin mal fast an K.-o.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Again", hatte der ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer beinahe skandalös geantwortet. "(...) Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen."
Inzwischen könne sie über das Erlebte offen sprechen und ihren Fehler eingestehen. An der Beziehung zu Luke Mockridge hat sich seitdem nichts verändert. Erst vor Kurzem hatte Joyce Ilg die Heimlich-Hochzeit ihres Freundes verraten.
Titelfoto: IMAGO / Sven Simon