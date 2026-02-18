Vier Jahre nach Eklat-Post: Das sagt Joyce Ilg zu Shitstorm über K.-o.-Tropfen

Köln - Vier Jahre nach dem Skandal-Post zum Thema K.-o.-Tropfen bezieht YouTuberin Joyce Ilg (42) in einem neuen Interview ausführlich Stellung zu ihrer Geschmacklos-Aktion von damals.

Gemeinsam mit Aaron Troschke rollt Joyce Ilg den Skandal-Shitstorm von vor vier Jahren noch einmal auf. © Screenshot/YouTube/"Hey Aaron"

An der Seite von Promi-Schreck Aaron Troschke (36) lässt die Kölnerin jüngst die Hüllen fallen und packt über den damaligen Vorfall von vorne bis hinten aus.

Hintergrund: Kumpel Luke Mockridge (36) hatte damals eine Anzeige wegen eines mutmaßlich sexuellen Übergriffs am Hals - auch Joyce Ilg geriet kurzum ins Kreuzfeuer, weil sie sich als Frau nicht entschieden von den Vorwürfen gegen den Comedian distanziert hatte.

Ganz im Gegenteil! Ein perfider Beitrag auf Instagram heimste dem Internet-Star innerhalb kurzer Zeit einen heftigen Shitstorm ein. Jetzt erklärt sie, dass sie sich von ihren Emotionen habe leiten lassen.

Der 42-Jährigen wurde nämlich vorgeworfen, sexuelle Gewalt zu verharmlosen. Aus Frust und purer Überforderung darüber, dass Kooperationen gekündigt und sich andere Jobs erledigt hatten, habe sie den Eklat-Post schließlich aus Trotz in die Welt gefeuert.