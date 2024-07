Traurige News aus Hollywood: "The Shining"-Star gestorben!

Shelley Duvall wurde durch ihre Rolle in "The Shining" bekannt. © dpa/Tele_5

Dies erklärte ihr Partner, Dan Gilroy, am Donnerstag gegenüber dem Hollywood Reporter.



Demnach sei die Schauspielerin am Dienstag in ihren eigenen vier Wänden in Blanco im US-Bundesstaat Texas an den Komplikationen ihrer Diabetes-Erkrankung gestorben. Sie wurde 75 Jahre alt.

"Meine liebe, süße, wunderbare Lebenspartnerin und Freundin hat uns verlassen", so Gilroy voller Trauer.

"Zu viel Leid in letzter Zeit, jetzt ist sie frei. Flieg davon, schöne Shelley."