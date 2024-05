Trotz Trennung! Darum sind Helmer und Filali nicht geschieden

Auch wenn sich Thomas Helmer (59) und Yasmina Filali (48) vor zwei Jahren getrennt haben, sind sie noch immer nicht geschieden. © Ursula Düren/dpa

Aktuell hat sich das Ex-Ehepaar aufgeteilt. Während Yasmina sich Tochter Sam (16) schnappte und durch New York flaniert, weilt der ehemalige Profi des FC Bayern München und von Borussia Dortmund mit seinem 13-jährigen Sohn Sunny in Nizza, wo er das Dante Sportler Event besuchte.

"Wir sind da völlig entspannt und teilen uns dann immer auf", verriet er im Interview mit RTL. "Ich bin ein bisschen mehr unterwegs, aber Yasmina hat auch ihre Jobs und Termine und versuchen das dann abzugleichen."

Allerdings seien die beiden gemeinsamen Kinder auch in einem Alter, wie Helmer erklärte, in dem sie viele Sachen alleine machen und machen wollen. "Aber das klappt alles wunderbar", so der 59 Jahre alte Ex-Fußballer weiter.

Wer bei Helmer und Filali auf der Suche nach bösen Blut ist, wird nicht fündig. Zwar sind die beiden seit mittlerweile zwei Jahren kein Paar mehr, doch sogar an eine Scheidung haben sie keinerlei Gedanken verschwendet.