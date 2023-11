Thomas Helmer vor Hamburger Stadtderby "überzeugt, dass beide aufsteigen"

Hamburg - Das 110. Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV am Freitagabend (18.30 Uhr) wirft bereits seine Schatten voraus. Auch Ex-Profi Thomas Helmer (58), der seit mehr als 20 Jahren in Hamburg lebt, fiebert dem Duell entgegen.

Vorentscheidend für den Aufstieg sei das Duell am Freitag zwar auf keinen Fall, in Hamburg freue sich trotzdem jeder darauf, betonte der 58-Jährige, der sich allerdings nicht zu einer richtigen Prognose hinreißen ließ.

"Aktuell bin ich davon überzeugt, dass beide Klubs am Ende der Saison aufsteigen. Das verteidige ich auch überall vehement", verdeutlichte der dreimalige deutsche Meister mit dem FC Bayern München .

In der vergangenen Woche war der Europameister von 1996 zum großen Interview in der Hamburger Redaktion von TAG24 zu Gast, sprach dabei unter anderem auch über die beiden derzeit besten Zweitliga-Mannschaften.

"St. Pauli ist für mich der Favorit, aber bei einem Derby kann man nie wissen, was passiert. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen", bekräftigte der 390-fache Bundesliga -Spieler.

Der 58-Jährige zeigte sich "sehr optimistisch", dass der HSV in dieser Saison aufsteigt, fand aber auch kritische Worte für die Rothosen. © Friso Gentsch/dpa

Die "größte Baustelle" beim HSV seien indes die oftmals zu einfachen Gegentore - und dass das Team von Coach Tim Walter (48) in manchen Situationen zu kopflos agiere, analysierte der gebürtige Herforder.

Das 2:4 in Kiel vor der Länderspielpause, bei dem die Rothosen ein 0:2 egalisierten und am Ende trotzdem als Verlierer vom Platz gingen, sei ein perfektes Beispiel dafür. "Der Trainer will dann unbedingt immer weiter nach vorn spielen", kritisierte Helmer.

Obwohl er bezüglich des Aufstiegs "sehr optimistisch" sei, müsse man insbesondere mit Blick auf die Auswärtsspiele in dieser Saison sagen, dass es "keine richtige Entwicklung" bei den Hanseaten gebe, so der UEFA-Cup-Sieger von 1996.

Das sei am Ende aber unwichtig, wenn die Rückkehr in die 1. Liga trotzdem perfekt gemacht werde - diesem Ziel sei alles unterzuordnen. "Irgendwann muss geliefert werden. Das gilt auch für den Trainer", erklärte Helmer.

Sollte der Aufstieg erneut verpasst werden, rechne er nicht damit, dass Walter weiter Trainer bleibe - an ein Aus für Sportvorstand Jonas Boldt (41), der seit 2019 verantwortlich ist, glaube er hingegen nicht.