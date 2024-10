Trotz zahlreicher Anschuldigungen gegen P. Diddy: Rap-Kollege vermisst seine Partys

US-Rapper Bow Wow (37) überrascht in einem Podcast mit brisanten Äußerungen zu P. Diddys Partys. © Marcus Ingram / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Vorwürfe gegen Sean Combs alias P. Diddy scheinen nicht abzuebben, im Gegenteil scheint sich das Chaos um ihn nur noch weiter zu verdichten.

Doch in der neuesten Podcastfolge von "More To The Story" zeigt sich der US-Amerikaner Bow Wow fast schon betroffen über die Abwesenheit des Beschuldigten auf aktuellen Veranstaltungen und Partys.

In dem Gespräch mit Podcastern Rocsi Diaz erklärte er, dass die BET Awards (ein amerikanischer Filmpreis, der jährlich an Künstler aus der Musik- und Fernsehbranche verliehen wird) nicht mehr dieselben gewesen seien, da Diddy nicht mehr seine berüchtigten Afterpartys veranstaltet hätte.

"Die letzten beiden fühlten sich einfach nicht richtig an, weil es keine Bewegung gab, es keine Partys gab, es gab keinen Ort, an den man gehen konnte", so Bow Wow weiter.

Für den Musiker sei Diddy der Typ gewesen, zu dem jeder junge aufstrebende Künstler aufgesehen hätte.