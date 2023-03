"Absolut wild": Udo Lindenberg feiert wochenlangen Chart-Erfolg

Rapper Apache 207 (25, l.) und Panikrocker Udo Lindenberg (76) kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus. © Tine Acke / Warner Music / dpa

Aufgenommen hat Lindenberg das Stück zusammen mit dem Rapper Apache 207 (25).

Der Ludwigshafener konnte bereits 10 Spitzenplätze in den Singlecharts erobern, seine erste Nummer 1 überhaupt - der Song "Roller" aus dem Jahr 2019 - stellte im März 2023 einen Uralt-Rekord ein.

Mit 162 Wochen in den Deutschen Charts überholte das Lied "Last Christmas" (1986) der Gruppe "Wham!" und "Another Love" von "Tom Odell" (2012), die je eine Woche weniger in den Hitparaden vorweisen können.

Apache 207 könnte man meinen ist also genau der Richtige, um Nummer-1-Träume zu erfüllen.