Um "heißen Detlef" auszuhalten: TV-Star Nicole Steves freizügig wie nie!

TV-Star Nicole Steves ("Hot oder Schrott") genießt auf einer Luftmatratze im Pool das Bad in der Sonne. © Instagram/steves.nicole (Screenshot)

So sexy kennt sonst wohl nur der "Ab ins Beet"-Star seine bessere Hälfte, mit der er bereits seit über 30 Jahren verheiratet ist. Das Foto zeigt die taffe Brünette, wie sie nur mit einem Bikini bekleidet auf einer Luftmatratze im heimischen Pool treibt.

Und wer hätte das gedacht: Detlefs Frau hat unter dem Zebra-Zweiteiler einen echten Hammerbody vorzuweisen! Sichtlich entspannt lässt sich Nicole in der Sonne brutzeln, die Hutkrempe hat sich die Angestellte zum Schutz tief ins Gesicht gezogen

"Nur so lässt sich der heiße Detlef aushalten", schreibt die "Hot oder Schrott"-Testerin zu dem Instagram-Beitrag. Ein Kompliment, mit dem sie ganz öffentlich noch einmal die bedingungslose Liebe zu ihrem Mann manifestiert.

In der Kommentarspalte hagelt es jede Menge Komplimente für die Nordrhein-Westfälin. "Jetzt kann man darüber diskutieren, wer diesen Sommer heißer ist", meint eine Userin und ergänzt: "Bei dem, was ich da sehe, stehst du Detlef in nichts nach!"