Unfall riss ihn in den Tod: Dagmar Wöhrl erinnert mit Foto an Sohn Emanuel (†12)

Köln - Dagmar Wöhrl trauert um ihren Sohn. Mit emotionalen Worten erinnert die 72-Jährige im Netz an ihren wohl schwersten Schicksalsschlag.

Mit diesem Schwarz-Weiß-Foto erinnert sich Dagmar Wöhrl (72) an ihren verstorbenen Sohn Emanuel (†12). © Bildmontage: Instagram/dagmar_woehrl (Screenshot)

"Vor 25 Jahren begann die längste Nacht meines Lebens … damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein einziger Moment ein ganzes Leben in ein Davor und ein Danach teilen kann", beginnt sie ihr emotionales Statement auf Instagram.

Dazu veröffentlichte die Unternehmerin, die vor allem auch durch ihre Rolle als Investorin in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" bekannt ist, ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren kleinen Manu liebevoll im Arm hält.

Weiter hält sie in dem Beitrag fest: "Und manchmal erschreckt mich bis heute, wie klar manche Erinnerungen geblieben sind: ein Blick von Dir. Ein typisch frecher Satz von Dir. Dein Lachen aus einem anderen Raum."

Solche Szenen würden sich in ihrem Kopf noch immer "so nah" anfühlen, "als wäre nichts vergangen", wie die ehemalige Politikerin gesteht. Dabei liege das Unglück inzwischen "ein ganzes Leben entfernt". In Zahlen ausgedrückt: "25 Jahre. 300 Monate. 9131 Tage."