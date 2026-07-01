Unfall riss ihn in den Tod: Dagmar Wöhrl erinnert mit Foto an Sohn Emanuel (†12)
Köln - Dagmar Wöhrl trauert um ihren Sohn. Mit emotionalen Worten erinnert die 72-Jährige im Netz an ihren wohl schwersten Schicksalsschlag.
"Vor 25 Jahren begann die längste Nacht meines Lebens … damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein einziger Moment ein ganzes Leben in ein Davor und ein Danach teilen kann", beginnt sie ihr emotionales Statement auf Instagram.
Dazu veröffentlichte die Unternehmerin, die vor allem auch durch ihre Rolle als Investorin in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" bekannt ist, ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren kleinen Manu liebevoll im Arm hält.
Weiter hält sie in dem Beitrag fest: "Und manchmal erschreckt mich bis heute, wie klar manche Erinnerungen geblieben sind: ein Blick von Dir. Ein typisch frecher Satz von Dir. Dein Lachen aus einem anderen Raum."
Solche Szenen würden sich in ihrem Kopf noch immer "so nah" anfühlen, "als wäre nichts vergangen", wie die ehemalige Politikerin gesteht. Dabei liege das Unglück inzwischen "ein ganzes Leben entfernt". In Zahlen ausgedrückt: "25 Jahre. 300 Monate. 9131 Tage."
Sohn von Dagmar Wöhrl klettert aus Fenster des Wohnhauses und stürzt ab
Im Juli 2001 war der 12-jährige Emanuel aus dem Fenster des Familienhauses in Nürnberg auf ein Baugerüst geklettert. Dort verlor er den Halt und stürzte sechs Meter in die Tiefe. Kurz darauf erlag der Junge seinen schweren inneren Verletzungen.
Dagmar und ihr Mann Hans Rudolf Wöhrl (78) waren zum Zeitpunkt des Unglücks vor Ort und hatten noch versucht, ihren bewusstlosen Sohn zu reanimieren - ohne Erfolg. "Diese Wunde wird niemals heilen", sagte die 72-Jährige einst in der Sat.1-Show "Dinner Party".
In ihrem Instagram-Post macht die Geschäftsfrau außerdem deutlich, dass sie nicht den jungen Mann vermisse, der Manu heute wäre. Sie schreibt: "Mir fehlt einfach nur mein Sohn. Mein Bub."
Um sein Andenken zu bewahren und anderen Kindern zu helfen, gründete die Familie 2005 die Emanuel Wöhrl Stiftung. Diese kümmert sich bis heute um notleidende Kinder und Jugendliche in Deutschland, Kenia, Sri Lanka und Thailand.
Zum Abschluss ihres Posts gibt Wöhrl ehrlich zu, dass sie nach außen hin zwar funktioniere, doch diese eine Stelle im Herzen bleibe für immer unberührt. "Ich trage Dich durch mein Leben, Manu. In jedem Herzschlag", stellt sie klar.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/pool/dpa