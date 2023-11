US-Rapperin Azealia Banks unterstützt Trump: "Fühle mich mit Waffen sicherer"

Miami - Die US-Rapperin Azealia Banks (32) hat in einem Interview erklärt, dass sie sich deutlich sicherer fühle, wenn man Waffen tragen dürfe. Deshalb wähle sie Donald Trump (77).

Rapperin Azalea Banks (32) vertritt einige kontroverse Ansichten. (Archivbild) © EPA/KATRINE EMILIE ANDERSEN DENMARK OUT

Im Gespräch mit dem US-Magazin "The Standard" nahm die kontroverse Musikerin kein Blatt vor den Mund.

"Ich fühle mich deutlich sicherer in einem Bundesstaat, in dem jeder eine Waffe trägt", erklärte die 32-Jährige am Mittwoch.

Dies sei auch der Grund, warum sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl für Donald Trump stimmen wolle.

"Er ist einfach lustig. Wie viele Pleiten hat er hinter sich? Wie viele Frauen? Wie viele TV-Shows? Ernsthaft, nichts kann ihn unterkriegen", betonte Banks ihre Bewunderung für den mehrfach angeklagten Ex-Präsidenten.

In dem Interview brachte die Rapperin viele weitere ihrer, teils skurrilen, Ansichten zum Ausdruck. So warnte Banks unter anderem vor einer drohenden Apokalypse, wie einem nuklearen Fallout oder einen Meteoriteneinschlag, auf den sich die Klasse der Technokraten bereits vorbereite.