US-Serienstar Jeffrey Carlson stirbt mit nur 48 Jahren!

Los Angeles - Er schrieb als erster Trans-Charakter im US-Tagesprogramm Fernsehgeschichte! Nun ist "All My Children"- Schauspieler Jeffrey Carlson mit nur 48 Jahren verstorben.

Die junge Frau sollte "ein Gespräch auslösen", sagte Carlson ein Jahr später dem Magazin People . "Mitglieder der Transgender-Community sprechen mit den regelmäßigen Postern in den 'All My Children'-Chatrooms", fügte er hinzu.

Carlson wurde die Schauspielerei bei seiner Geburt im Jahr 1975 quasi in die Wiege gelegt: Seine Mutter benannte ihn nach dem "All My Children"-Seriencharakter Jeff Martin, von welchem sie selbst großer Fan war.

"All My Children"-Stars und Freunde Eden Riegel (42) und Jeffrey Carlson. (Archivbild) © Peter Kramer/Getty Images

Nicht nur Serien waren Carlsons Metier, er spielte nach seiner Ausbildung an der berühmten Juilliard School in New York auch die Hauptrollen in mehreren Broadway-Produktionen.



"Zu seinen denkwürdigen Darbietungen gehören Lorenzaccio (2005), Hamlet (2007) und Romeo und Julia (2016)", schrieb die Shakespeare Theater Company auf Facebook.

"Time Out New York"-Theaterredakteur Adam Feldman beschrieb Carlson auf Twitter als einen "(...) Star am Broadway (Billy in The Goat, Marilyn in Taboo) und im Fernsehen (die bahnbrechende Trans-Figur Zoe in All My Children). Ein kraftvoller Schauspieler und ein schmerzlicher Verlust ... es war klar, dass er etwas Besonderes war."

Carlsons "All My Children"-Co-Star Eden Riegel (42) schrieb: "Ich bin unendlich erschüttert, als ich vom Tod des wunderschönen und begabten Jeffrey Carlson erfuhr. Ich schätze mich glücklich, diese gütige Seele einen Freund genannt zu haben und seine brillante Arbeit aus der Nähe zu sehen. Viel zu früh von uns gegangen - ein unvorstellbarer Verlust. Ich liebe dich, Jeffrey. Ruhe, Freund."