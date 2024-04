"Let's Dance"-Star böse angefeindet: RTL muss eingreifen

Köln - Seit mittlerweile sechs Jahren moderiert Victoria Swarovski (30) gemeinsam mit Daniel Hartwich (45) die RTL -Tanzshow " Let's Dance ". Allerdings sorgt die Österreicherin nicht nur für Begeisterung bei den Fans - was sich oft in den sozialen Medien zeigt.

Allerdings griffen die Fans nicht nur das Kleidungsstück der hübschen Blondine an, sondern auch die Österreicherin selbst.

"Mit einem höheren Oberteil hätte ich das Kleid toll gefunden. Schade", meinte ein User. Ein anderer konnte gar nicht glauben, was er dort sehen musste und schimpfte: "Schlimmer geht’s bald nicht mehr. Wer lässt sich so ein Kleid einfallen? Warum geht sie nicht gleich oben ohne?"

Doch der Schnappschuss kam bei den Anhängern der Show nicht gut an - ganz im Gegenteil: Denn sowohl die Designer des Kleides, als auch Victoria selbst wurden heftig angegangen.

In der jüngsten Episode des Tanzspektakels trug die 30-Jährige ein royalblaues Abendkleid. Im Anschluss an die Show postete RTL ein Bild der Moderatorin auf dem offiziellen Instagram-Account der Moderatorin.

Die hübsche Österreicherin zeigte sich vergangene Woche in einem royalblauen Abendkleid. © RTL / Stefan Gregorowius

Teilweise gingen die Kommentare weit unter die Gürtellinie. Unter anderem wurde vermutet, dass Victoria an Magersucht leide.

Daher hat der Kölner Privatsender jetzt reagiert und eingegriffen. Denn RTL wendete sich an die Community und bat um einen respektvollen Umgang. "Wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir hier kein Bodyshaming und auch keine Beleidigungen dulden", schrieb man unter dem Instagram-Beitrag.

Zudem behalte man es sich vor, "entsprechende Kommentare zu entfernen und weitere Konsequenzen zu ziehen", hieß es weiter.

Für das klare Statement erhielt der Sender enormen Zuspruch.

Am heutigen Freitagabend steht die sechste Folge der diesjährigen 17. Staffel von "Let's Dance" an. Man darf gespannt sein, in welchem Outfit die Österreicherin heute auftritt und wie die Reaktionen ausfallen. Das alles seht ihr ab 20.15 Uhr auf RTL oder parallel im Livestream auf RTL+.