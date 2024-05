Von hinten: So bringt Mike Heiter Dschungelcamp-Leyla zum Schreien

Der Clip hat eine Vorgeschichte: Schon am gestrigen Montag präsentierte die 27-Jährige ein Video auf Instagram , in dem sie vergeblich versucht, ein großes Glas mit eingelegtem Gemüse darin zu öffnen. Auch der Versuch, mit einem Schlüssel den Deckel anzuheben, scheitert: Der Schlüssel fliegt in hohem Bogen davon.

Am heutigen Dienstag veröffentlichte die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln in dieser Hinsicht ein sehr spezielles Instagram-Reel .

Ein Glas eingelegtes Gemüse lenkte Leyla Lahouar so sehr ab, dass sie nicht mitbekam, wie sich Mike Heiter ihr von hinten kommend näherte. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Der 31-Jährige tritt an Leyla heran, legt seinen Arm um sie - und die Halbtunesierin erschreckt sich! Vor laufender Kamera stößt die 27-Jährige einen gellenden Schrei aus, gefolgt von dem Ausruf: "Oh mein Gott!"

Danach begreift sie, was geschehen ist, fängt an zu lachen und schmiegt sich liebevoll an ihren Freund, der die Frankfurterin in seine Arme schließt.

Immer weiter lachend erklärt sie den Zuschauern in Bezug auf Mike Heiter: "Ich habe gedacht, der schläft noch", offenbar hat der Rapper zuvor einen Mittagsschlaf gehalten.

Danach bedienen sich beide an dem eingelegten Gemüse. Der Snack scheint ihr wie auch ihm zu schmecken.