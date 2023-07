Verschiedene Meinungen zum Ukraine-Krieg: Prinzen-Frontmann Krumbiegel lehnt Friedenspreis ab

Sebastian Krumbiegel (57) will den Löwenherz-Friedenspreis der Organisation Human Projects nicht annehmen.

Per Twitter erklärte er am Dienstag: "Nach langem Abwägen habe ich beschlossen, den #löwenherz #friedenspreis 2023 nicht anzunehmen, weil ich mit der Meinung einiger der Beteiligten zum #Ukrainekrieg und dessen Ursachen nicht überein stimme."

Als er sich näher mit den anderen Beteiligten der Preisverleihung beschäftigt hatte, habe er angefangen zu zweifeln, erklärte Krumbiegel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe deswegen so lange gezögert, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass wir miteinander reden müssen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben."

Vor allem in Kriegszeiten müsse man sich aber klar positionieren und keine Zweifel darüber aufkommen lassen, auf welcher Seite der Barrikade man steht.

Worauf er sich dabei beziehen könnte: Neben Krumbiegel soll auch die in Lam im Bayerischen Wald geborene Journalistin Gabriele Krone-Schmalz (73) mit dem Preis ausgezeichnet werden. Sie war in den vergangenen Monaten aufgrund ihrer Pro-Russland-Aussagen in die Kritik geraten und soll laut Experten "offensiv Kreml-Narrative" verbreiten.