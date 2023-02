Weinsteins Strafe um 16 Jahre verlängert! Vergewaltiger wird Rest seines Lebens im Knast verbringen

Harvey Weinstein (70) während des Prozesses im vergangenen Jahr. © dpa/EPA Pool/AP/Etienne Laurent

Wie unter anderem das Branchenportal Variety berichtete, wurde das Urteil am Donnerstagmorgen (Ortszeit) von einem Gericht in Los Angeles verkündet.

Im Dezember war der ehemalige Filmproduzent von einer Jury wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten - darunter auch Vergewaltigung - schuldig gesprochen worden. In drei weiteren Punkten hatte es damals keine Einigung gegeben, in einem wurde er freigesprochen.

Die in dem Prozess untersuchten Vorwürfe stammten von vier Frauen und sollen größtenteils zwischen 2004 und 2013 in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben.

Für Weinstein ist es nicht die erste Haftstrafe. Bereits im Februar 2020 war er in einem Prozess in New York wegen Sexualverbrechen für schuldig erklärt worden.

Im darauffolgenden März wurde eine Haftstrafe von 23 Jahren festgesetzt!